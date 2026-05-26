Отец троих детей, жизни которых унес пожар, погиб на СВО

Отец троих детей, жизни которых унес пожар в селе Юрьевка (Омская область), погиб на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по региону.

В селе Юрьевка (Павлоградский район) в результате пожара в частном доме погибли 6 человек: дети в возрасте 1, 2, 5,14 лет, женщины 25 и 35 лет.

Площадь возгорания составила 67 кв. метров. Предварительной причиной пожара, приведшей к страшной трагедии, стало короткое замыкание. Точные обстоятельства происшествия предстоит установить экспертам.

В пресс-службе сообщили агентству, что отец трех детей – «годовалого, двух и пяти лет» - погиб в зоне спецоперации.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о статье о причинении смерти по неосторожности.