Осужденный за взятку экс-вице-губернатор Кубани Сергей Власов погиб в зоне СВО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осуждённый за получение взятки в особо крупном размере, погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил журналист Андрей Кошик в своём Telegram-канале со ссылкой на два независимых источника.

Власову было 34 года. Он ушёл на фронт после вынесения приговора. По данным источников, экс-чиновник воевал в составе штурмовых подразделений группировки «Восток». Из-за напряжённого характера боевых действий на участке, где он погиб, убрать тело с поля боя пока не предоставляется возможным. Поэтому в оперативных сводках Власов пока официально числится без вести пропавшим, отметил Кошик.

В декабре 2025 года Первомайский суд Краснодара приговорил Сергея Власова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 млн рублей по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Экс-чиновника задержали в мае 2024 года при получении 3 млн рублей. Своей вины он не признал и настаивал, что не знал о содержимом пакета с деньгами.

Сергей Власов занимал пост вице-губернатора Кубани с 2022 года до своего ареста в 2024-м. До этого он руководил краевым департаментом строительства. Он был выпускником Военно-космической академии имени Можайского, служил в армии с 2008 по 2019 год. Несмотря на приговор, Власов принял решение заключить контракт и отправиться в зону боевых действий.

