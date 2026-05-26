СК назвал причину пожара под Омском, где погибли четверо детей

Стала известна предварительная причина пожара в омском селе Юрьевка, где погибли двое взрослых и четверо детей.

"По версии следствия, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщает СУ СКР по Омской области. - Более точная причина возгорания будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы".

Напомним, сегодня утром пожар в частном доме в селе Юрьевка унес жизни шестерых человек. В огне погибла 25-летняя хозяйка дома и трое ее детей - годовалый сын и две маленькие дочери, а также ее 35-летняя подруга с сыном-подростком.

"Муж погибшей хозяйки дома защищал Родину в зоне проведения СВО и погиб в прошлом году при исполнении служебного долга, - рассказали в Омской Епархии. - Архиереи и духовенство Омской митрополии молятся о упокоении погибших, клирики Исилькульской епархии готовы оказать любую помощь детям и родственникам погибших".

Известно, что у погибшей подруги хозяйки дома осталось еще четверо детей. Их возьмет под опеку бабушка.