Похитители икон из российских храмов попались силовикам

Полиция задержала похитителей икон из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из соучастников был задержан в Москве, второй — в Ярославле. Ранее мужчины были судимы. У них изъяли похищенное, общая стоимость которого достигает полумиллиона рублей. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Есть основания полагать, что они могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж.

По версии следствия, мужчины тщательно планировали преступления — сначала они долго осматривали храм, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи.

Ранее Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил к трем годам условно мужчину, который украл из храма Василия Великого столетнюю икону Божьей Матери.