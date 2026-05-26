Судно протаранило понтон на реке, есть погибшие

В городе Чистополь Республики Татарстан на реке Кама произошло смертельное происшествие с участием маломерного судна. Лодка марки Wyatboat, на борту которой находились двое мужчин, на большой скорости врезалась в металлический понтон, принадлежащий лодочной станции «Восток», расположенной по улице Затонской. В результате удара оба человека получили тяжелые травмы, передает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

По данным Главного управления МЧС по Татарстану, один из пассажиров, мужчина 46 лет, скончался на месте до прибытия медиков. Его тело передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения судебно-медицинской экспертизы и дальнейших следственных действий. Второй мужчина, 42 лет, был оперативно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

По версии спасателей, предварительной причиной столкновения стало нарушение правил пользования маломерными судами на водных объектах. Судоводитель, управлявший лодкой Wyatboat, не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую обстановке в акватории порта, что привело к потере контроля и фатальному удару о стационарную металлическую конструкцию понтона. Точные обстоятельства, включая техническое состояние судна и наличие на нем спасательных жилетов, выясняются.

Инцидент произошел в вечернее время, когда на Каме еще сохранялось активное движение маломерных судов. Местные жители отмечают, что участок в районе Чистополя, особенно вблизи лодочных станций, требует повышенной осторожности, так как здесь пересекаются маршруты прогулочных катеров и стояночных объектов. Следователи изъяли записи с ближайших камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

По факту гибели человека и причинения тяжкого вреда здоровью следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В настоящее время устанавливается личность судоводителя, который, по предварительным данным, находился за штурвалом в момент удара. Расследование продолжается.