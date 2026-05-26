Четверо детей и две женщины сгорели при пожаре в российском регионе

В селе Юрьевка Омской области шесть человек стали жертвами пожара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По информации ведомства, пожар произошел в частном доме, где находились четверо детей в возрасте 1, 2, 5 и 14 лет, а также две женщины 25 и 35 лет. Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания. В результате огонь охватил площадь в 67 квадратных метров. Выживших нет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в подмосковном Павловском Посаде в результате пожара в частном доме сгорела семья из четырех человек, в том числе двое детей. Известно, что возгорание началось в ночное время.

До этого трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Дубинино Красноярского края. Их мать в момент происшествия находилась в магазине.