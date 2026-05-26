Мужчина зарезал незнакомца в кафе в Подмосковье

Житель Мытищ поссорился с незнакомым мужчиной на территории кафе в деревне Сорокино и зарезал его. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По данным следствия, 23 мая текущего года обвиняемый, находясь на территории кафе в деревне Сорокино, в ходе возникшего конфликта нанес ранее незнакомому ему мужчине несколько ударов ножом в туловище. От полученных ранений потерпевший скончался, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Житель Мытищ покинул место преступление, но впоследствии его задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение в убийстве. В скором времени фигуранту изберут меру пресечения.

Ранее мужчина по фамилии Петинов зарезал знакомого в квартире дома в подмосковной Лобне. Злоумышленника задержали и позднее осудили на девять лет. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

До этого за решетку отправили другого мужчину, который зарезал собутыльника в Воскресенске. Фигурант получил семь лет лишения свободы.