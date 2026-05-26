Один из пилотов жестко севшего самолета под Красноярском подключен к ИВЛ

Оба члена экипажа легкомоторного самолёта, совершившего жёсткую посадку в Богучанском районе, доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один из пилотов находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

Как рассказали РИА Новости в минздраве региона, пострадавших эвакуировали санитарной авиацией.

Состояние второго пилота врачи оценивают как среднетяжёлое.

25 мая легкомоторный самолёт «Аэропракт-22» совершил жёсткую посадку в Красноярском крае.