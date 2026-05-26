В российском регионе вулкан выбросил шестикилометровый столб пепла

На Камчатке не спит вулкан Шивелуч, 25 мая у него вновь произошел мощный выброс пепла на высоту около шести километров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука.

Эксперт отметил, что вулкан «работает» ежедневно.

«Выбросы происходят в ночное время или в пасмурную погоду, поэтому мы фиксируем их только по приборам», — добавил Демянчук.

Вулканолог подчеркнул, что пеплопада в поселке Ключи зафиксировано не было.

До этого Шивелуч дал мощный пепловый залп 18 мая, тогда выброс достиг высоты в 6,5 километра над уровнем моря.

На Камчатке также в последнее время регулярно выбрасывает пепел другой вулкан — Безымянный. Крайний залп был 19 мая и его высота превысила 10 километров.