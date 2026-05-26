Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

В Энергодаре (Запорожская область) при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погиб мужчина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Сегодня во время налета дронов ВСУ на город погиб местный житель», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что БПЛА атаковал машину, в которой ехал мужчина.

23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС). Фиксировались разрушения гражданской инфраструктуры, информации по страдавших пока не поступало.