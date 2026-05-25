Умерла девочка, пострадавшая при нападении в Тульской области

Умерла одна из двух девочек, на которых было совершено нападение в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК России.

По информации ведомства, девочка умерла в больнице — врачи не смогли спасти ей жизнь.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице», — сообщили в СУСК.

Согласно версии следствия, девочки пострадали во время нападения на их семью. Как сообщили в СУСК, в дом потерпевших пришли знакомые с просьбой переночевать. После того как их впустили, злоумышленники решили ограбить семью, но им оказали сопротивление. В итоге они избили хозяев — 54-летнюю женщину, ее 46-летнюю сестру и двух их внучек восьми и одиннадцати лет. Когда потерпевшие потеряли сознание, грабители забрали ювелирные украшения и скрылись с места происшествия.

В итоге одна из женщин умерла на месте. Обе девочки впали в кому. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По подозрению в нападении были задержаны мужчина и женщина.