В Африке жестоко расправились с двумя туристами

По данным портала "АиФ", в национальном парке Крюгера в Южной Африке жестоко убили пожилых туристов — супругов Эрнста и Дину Марайс, которым было 71 и 73 года соответственно. Пара прибыла на сафари, но во время самостоятельной прогулки по территории заповедника пропала без вести, что побудило персонал лагеря начать поиски.

Трагический финал разыгрался 22 мая: тела супругов нашли у реки в районе Пафури на севере парка. По предварительным данным, мужчины и женщина получили множественные колотые ранения. Кроме того, была похищена их машина Ford Ranger.

Следователи рассматривают несколько сценариев инцидента. Одна из основных версий — столкновение с браконьерами, которые могли убить свидетелей, чтобы скрыть свои незаконные действия. Параллельно полиция отрабатывает версию угона транспортного средства и активно ищет преступников.

