Собака выстрелила в женщину из дробовика в США
Собака случайно ранила женщину из дробовика в США. Об этом сообщает KNOP News.
Инцидент произошел в Небраске. Как сообщает источник, владельцы собаки оставили животное в машине, после чего ушли в магазин за покупками. Вместе с собакой в салоне находился заряженный дробовик. В какой-то момент пес случайно нажал на спуск и раздался выстрел.
В результате пес случайно ранил женщину, которая стояла на светофоре рядом с машиной. Кроме того, выстрелом повредило дверь автомобиля. В данный момент подробности ситуации выясняет местная полиция.
«В полицию Скоттсблуффа поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как собака случайно выстрелила в человека из дробовика», — сообщает источник.