Собака выстрелила в женщину из дробовика в США

Собака случайно ранила женщину из дробовика в США. Об этом сообщает KNOP News.

Инцидент произошел в Небраске. Как сообщает источник, владельцы собаки оставили животное в машине, после чего ушли в магазин за покупками. Вместе с собакой в салоне находился заряженный дробовик. В какой-то момент пес случайно нажал на спуск и раздался выстрел.

В результате пес случайно ранил женщину, которая стояла на светофоре рядом с машиной. Кроме того, выстрелом повредило дверь автомобиля. В данный момент подробности ситуации выясняет местная полиция.