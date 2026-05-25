«В бочке растворили»: эксперты рассказали, что тела Усольцевых могут не найти

Тела пропавших прошлой осенью в красноярской тайге семьи Усольцевых могут вовсе не найти. Об этом заявили специалисты в студии «Пусть говорят» на Первом канале.

Существует большое количество версий, среди которых есть и криминальные, вплоть до полного избавление от тел.

— Были версии, что их в бочке растворили, в пол залили в бетон. Мы за это время начитались и наслушались очень многих странных вещей, — отметили эксперты.

Перед своей пропажей Сергей Усольцев вместе с семьей посетил баню «Геосфера». Изначально администратор базы, Денис Торн, отрицал, что Усольцевы были у них, однако директор Евгений Кудряшов в эфире федерального канала подтвердил наличие бани. Он уточнил, что семья не смогла воспользоваться общей баней из-за ремонта и была отправлена в личную баню владельца.

По словам расследований, есть видео с камер видеонаблюдения рядом с баней, его изъяла полиция. Также были получены записи с соседней базы, на которую заехала машина с Усольцевыми. На этих записях видно, что внутри находились Сергей и Ирина.

Некоторых насторожило, что баня была не отремонтирована. Некоторые высказывали предположение, что с Усольцевыми могли расправиться, а затем, чтобы скрыть следы, устроили ремонт. Кудряшов в ответ на эти слухи заявил, что они действительно проводили ремонт базы и разбирали баню. Он добавил, что видел Усольцевых визуально, но не общался с ними лично.

Часть базы, где находился Усольцев, принадлежит Кудряшову, а другая половина – Александру Кучерову, который был бывшим партнером Усольцева по бизнесу в области золотодобычи. Некоторые зрители Первого канала предположили, что Усольцевы могли собраться в бане для обсуждения каких-то вопросов без посторонних.

Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.