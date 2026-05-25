В Запорожской области из-за атаки БПЛА ВСУ пострадали два сотрудника МЧС

Два сотрудника МЧС пострадали в результате атаки украинского БПЛА во время тушения пожара в Запорожской области.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Во время тушения пожара в Михайловском муниципальном округе личный состав МЧС России подвергся атаке БПЛА», — говорится в заявлении в канале в MAX.

Уточняется, что в результате сброса взрывоопасного предмета произошло возгорание неэксплуатируемого жилого дома, к месту пожара направили отделение 34 пожарно-спасательной части.

«Во время ликвидации пожара произошла повторная атака БПЛА. Пострадали два сотрудника МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Рязань 15 мая увеличилось до пяти.