Лодка с людьми затонула в Кронштадте

Лодку с тремя людьми в Кронштадте унесло в сторону Финского залива, после чего судно начала тонуть из-за образовавшейся пробоины. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник.

По имеющимся данным, пассажирам удалось своевременно надеть спасательные жилеты и выбраться на поверхность воды. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы, говорится в публикации.

Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Главное о трагедии и ее возможных причинах — в материале «Вечерней Москвы».

Похожая история произошла весной 2025 года, когда батискаф с 45 россиянами затонул в Египте. Было установлено, что во время подводной экскурсии судно ударилось о риф, после чего на борту произошла разгерметизация. Погибли семь человек, в том числе ребенок.