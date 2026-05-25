Пропавшую в тайге семью Усольцевых будет искать нейросеть

К поискам семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге в сентябре 2025 года, подключили нейросеть, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Об этом пишет РЕН ТВ.

По ее словам, над местностью под заданными координатами работает дрон, который выполняет съемку определенным образом, что помогает фиксировать каждый вызывающий вопросы объект.

«…каждый кадр перекрывает соседние, в результате чего получается плотно отснятая поверхность, и каждый подозрительный объект зафиксирован с нескольких ракурсов. Фотографии исследуются с помощью нейросети», – отметила она.

По словам Чооду, за два поисковых дня было сделано 13,5 тысячи фотографий. Речь идет о беспилотнике DJI Matrice 400 и специализированном автомобиле, благодаря которому пилот и специалист-аналитик могут работать в автономном режиме до трех суток.

Ранее сообщалось, что в поисках пропавшей семьи будут использовать профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».