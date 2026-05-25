Тысячи жителей российского города остались без света и воды из-за атаки ВСУ

В Белгороде выявили повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры после массированных ракетных обстрелов ВСУ, сообщает оперштаб региона в понедельник.

Без света и воды, говорится в сообщении, остаются больше 35 тысяч человек. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, аварийные бригады работают в течение всего дня, устраняют последствия атак ВСУ, и работы ведутся непрерывно.

Также стало известно, что социально значимые объекты – школы, больницы и детсады – подключили к резервным источникам питания, все функционирует штатно.

По словам Шуваева, проводится комплексная диагностика сетей, после которой будут названы сроки возвращения электроэнергии.