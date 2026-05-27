Российский подросток избил одноклассницу

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с избиением в одной из школ в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что один из учеников жестоко отпинал одноклассницу. Причиной конфликта якобы стало то, что школьница попала на него брызгами воды. Пострадавшая получила сильный удар ногой в спину и упала на пол. После этого подросток пнул ее еще раз.

В полиции рассказали, что о поступлении 13-летней девочки с травмами им сообщили сотрудники медучреждения. Началась проверка. Родителей 14-летнего мальчика, как и его самого, вызвали в отдел для дачи показаний.

