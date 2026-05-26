Место исчезновения семьи Усольцевых укрыл снег

В окрестностях села Кутурчин Красноярского края, где минувшей осенью пропали супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, и где сейчас снова работают спасатели, 25 мая выпал снег.

В понедельник сотрудники краевого госучреждения "Спасатель", которые с 23 по 26 мая выполняют в горно-таежной местности задачи, связанные с поиском пропавшей семьи, прочесали на квадроциклах и пешком 10 квадратных километров леса.

"Поиски осложнялась погодными условиями - выпал снег", - проинформировали в учреждении. Как и накануне, никаких следов исчезнувшей семьи не обнаружено.

Ранее в "Спасателе" сообщили, что его сотрудники забросили в тайгу следователей СК и добровольцев отряда "ЛизаАлерт".

В региональном главке Следственного комитета в очередной раз отметили, что версии побега семьи или ее похищения рассматривались, однако не нашли подтверждения. Сейчас приоритетной считается версия несчастного случая. Не исключается и сценарий, имеющий отношение к криминалу. Подробности пока не разглашаются.

Добавим, одна из трех пещер в районе предполагаемого исчезновения Усольцевых до сих пор не осмотрена.