Два подъезда многоэтажки в Рязани снесут после атаки дронов ВСУ
В Рязани завершена строительная экспертиза жилого здания, пострадавшего от вражеского налета 15 мая. Вердикт неутешительный: несущие конструкции получили критические повреждения. Подробности глава региона Павел Малков раскрыл ТАСС.
По словам губернатора, второй пострадавший дом, который внешне казался более целым, на деле разрушен сильнее. Специалисты признали, что два подъезда необходимо полностью разобрать.
Речь идет о 70 квартирах и нежилых помещениях, расположенных в этих секциях. Жильцам предстоит переезд. Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников 15 мая в Рязани погибли пять человек.
Двенадцать жителей города пострадали от прилёта, в том числе дети. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Власти решают вопрос размещения людей, оставшихся без крова.