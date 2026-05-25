Мужчину осудили за убийство знакомого ножом-бабочкой в Балашихе

Балашихинский городской суд приговорил к девяти годам колонии мужчину по фамилии Амонкулов, который зарезал знакомого ножом-бабочкой. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Амонкулова Ф.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Фигурант убил мужчину 16 ноября прошлого года. Злоумышленник поссорился с приятелем и нанес ему пять ударов лезвием. Потерпевший скончался в тот же день в больнице.

Ранее суд в Серпухове вынес приговор мужчине, который зарезал знакомого туристическим ножом. Злоумышленника отправили за решетку на восемь лет.

Перед этим в Воскресенске осудили мужчину, зарезавшего знакомого во время совместной пьянки. Его приговорили к семи годам лишения свободы.