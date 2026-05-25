Шаровая молния пробила стену дома в российском регионе

Шаровая молния пробила стену двухквартирного деревянного дома в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона.

Инцидент произошел в Шенкурске. Шаровая молния протаранила стену дома, в результате чего повредила обшивку и внутреннюю часть стены. Никто из жильцов не пострадал.

Агентство также напомнило, что шаровые молнии часто появляются во время сухих гроз. При этом, такие грозы опасны и сами по себе — зачастую они становятся причиной лесных и ландшафтных пожаров.

