В Ингушетии оправдали обвиняемого в двойном убийстве

Верховный суд Ингушетии оправдал мужчину, которого обвиняли в двойном убийстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Такое решение было принято на основании вердикта коллегии присяжных. Ранее мужчину обвинили в том, что он застрелил из автомата Калашникова двух своих братьев. Причиной конфликта назвали спор из-за права на земельный участок. По версии обвинения, 30-летний подсудимый сделал 11 выстрелов — пострадавшие умерли на месте.

Согласно решению коллегии присяжных заседателей, мужчине вынесли оправдательный вердикт. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Присяжные решили, что версия обвинения не соответствует действительности, а обвиняемый не причастен к убийству.

«Двадцать пятого мая Верховным судом Республики Ингушетия постановлен оправдательный приговор по обвинению Балаева в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ввиду его непричастности к совершению преступления. За оправданным признано право на реабилитацию», — рассказали в пресс-службе.

Ранее суд отменил заседание по делу Анны Седоковой против семьи ее бывшего мужа Яниса Тиммы.