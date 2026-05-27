Мужчину осудили за систематическое избиение своих детей в Москве

Столичный суд приговорил к шести годам колонии мужчину, который регулярно избивал двух своих малолетних детей. Об этом в среду, 27 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

© Вечерняя Москва

— Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина избивал детей с января по октябрь 2024-го. Он совершал противоправные действия не только в Москве, но и в Подмосковье. В результате действий злоумышленника здоровью одного из детей был причинен легкий вред здоровью. После задержания мужчина пытался оправдать свои поступки воспитанием. Он также пытался доказать, что синяки на теле одного из детей появились из-за того, что он упал.

В мае этого года в Сети появилось видео, на котором другой мужчина избивает дочь в лифте в Балашихе. Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура взялась за установление всех обстоятельств. Силовики задержали подозреваемого.