Защита Варламова* обжаловала восьмилетний приговор

Защита блогера Ильи Варламова* обратилась в суд с кассационной жалобой на восьмилетний приговор мужчине.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 25 мая, стало известно из судебных материалов.

— Защита блогера Ильи Варламова* подала кассационную жалобу на заочный приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

Фигуранта заочно осудили на восемь лет в августе прошлого года. Его также оштрафовали на 99,5 миллиона рублей. По данным следствия, Варламов* распространял ложную информацию о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Помимо этого, блогер не указывал плашку иноагента на своих публикациях.

В феврале этого года Мосгорсуд утвердил приговор Варламову*. В апреле стало известно, что с него принудительно взыскивают почти 245 тысяч рублей.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.