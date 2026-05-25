Пособник мошенников украл из столичной квартиры 22 миллиона рублей

Мошенники обманули 22-летнего жителя столицы и вынудили его оставить ключи от квартиры, которые впоследствии забрал пособник аферистов. Он вынес из жилья свыше 21,7 миллиона рублей.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленники связались по телефону с 22-летним сыном заявителя, ввели его в заблуждение, сообщив ложные сведения, и под различными предлогами уговорили оставить ключи от квартиры в почтовом ящике. Этим воспользовался подозреваемый, который получал информацию от кураторов, и проник в квартиру, — рассказали на сайте ведомства.

Там он вскрыл сейф, забрал оттуда средства и скрылся. О произошедшем узнал отец молодого человека, он обратился в правоохранительные органы. Силовики задержали подозреваемого, которым оказался житель Подмосковья. Он успел передать деньги сообщнику. В отношении пособника аферистов возбудили уголовное дело. Его отправили в СИЗО.

Ранее 22-летний уроженец Самарской области по заданию мошенников прибыл в квартиру к 17-летней жительнице Химок, вскрыл сейф и забрал свыше семи миллионов рублей. Похищенные деньги он передал соучастнику преступления. Полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело.