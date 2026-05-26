Трагедия под Тулой: Избитая поленом девочка умерла в больнице

Одна из девочек, которых мужчина попытался забить поленом, скончалась от полученных травм в больнице в Тульской области.

© Газета.Ru

"Одна из двух девочек, на которых было совершено покушение и которых доставили в больницу в Суворовском районе Тульской области, скончалась в больнице", – сообщили в региональном СУ СК России.

Инцидент произошел в поселке Ханино Суворовского района вечером 24 мая. Мужчина пришел на ужин к женщине, когда у нее были в гостях родственники. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Мужчина схватил полено у печки и до смерти забил 54-летнюю хозяйку дома.

После этого, он набросился на ее сестру и двух внучек восьми и 11 лет. Все трое получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Одну из пострадавших девочек направили на лечение в Москву, а другую госпитализировали в детскую реанимацию под Тулой.

Злоумышленник и его 41-летняя сожительница задержаны. При этом женщина фигурирует в уголовном деле как свидетель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в детской поликлинике Челябинска избили мать двоих детей в очереди на сдачу крови.