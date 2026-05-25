Осужденные за изнасилования подростки вышли сухими из воды: судья их похвалил

Трое британских подростков заманили двух девушек, изнасиловали их, снимали происходящее на телефоны, смеялись и подзадоривали друг друга, а потом вышли из зала суда на свободу, потому что судья решил «избежать ненужной криминализации детей». При этом взрослым за такие преступления дали бы 15 лет тюрьмы. Генеральный прокурор срочно пересматривает приговоры на фоне шока в обществе, а лидер консерваторов Кеми Баденох назвала происходящее «позором».

Приговоры трём подросткам, которые изнасиловали двух молодых девушек, будут пересмотрены генеральным прокурором на фоне широко распространённого недовольства тем, насколько мягкими они были. В Великобритании судья отпустила мальчиков в возрасте 14 и 15 лет, несмотря на то, что оба были осуждены в общей сложности за 11 изнасилований.

Королевский суд Саутгемптона узнал, что они записывали нападения на свои телефоны, смеялись и подзадоривали друг друга. Во время слушания о вынесении приговора одна из девушек заявила о тяжести своего психического состояния после нападения.

Вместо тюремного заключения трио вышло на свободу после того, как им вынесли постановления о реабилитации несовершеннолетних. Судья Николас Роуленд заявил, что ему необходимо избежать ненужной криминализации этих детей и поддержать их реинтеграцию в общество, добавив, что они ещё очень молоды, никто из них раньше не попадал в большие неприятности, и у них просто серьёзные проблемы.

Представитель правительства заявил, что генеральная прокуратура получила многочисленные запросы о пересмотре приговоров, разделяя шок общественности подробностями этого ужасного дела, и сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке рассматривают это дело с максимальной тщательностью. Бывший министр по защите женщин и девочек и борьбе с насилием Джесс Филлипс заявила, что такие приговоры посылают плохой сигнал, и добавила, что эти молодые люди, по сути, насиловали ради контента, чтобы выложить его в социальных сетях и поделиться им со своими друзьями.

Лидер консерваторов Кеми Баденох написала в соцсети, что ей весь день было плохо от этой новости. Она задалась вопросом, что делать обществу, где насильники вышли безнаказанными, не проведя за решёткой ни одного дня, добавив, что преступление вряд ли могло быть более тяжким, но наказание не было им вообще. Член парламента Алисия Кернс заявила, что направила дело генеральному прокурору, подчеркнув, что система правосудия больше озабочена защитой будущего преступников, чем защитой жертв.

Бывшая судья Олд Бейли Венди Джозеф пояснила, что, если бы мальчики были взрослыми, им грозило бы наказание в виде 15 с лишним лет лишения свободы, учитывая возраст жертв, тот факт, что у них был нож и что нападения снимались на видео, и добавила, что судья пришёл к выводу, что требуется помощь, а не наказание.

На слушании выяснилось, что у двоих подростков диагностированы когнитивные нарушения. Одна из жертв описала, как продолжает страдать от ночных кошмаров: «Тот человек, которым я была до инцидента, полностью исчез, и иногда мне кажется, что я оплакиваю того человека, которым была раньше». Судья признал, что приговор никак не может исправить то, что с ними случилось.