В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову прохожей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о доме 1910 года постройки, расположенном по адресу Малая Монетная улица, 9/21 — штукатурка с него рухнула женщине на голову. В результате пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Уточняется, что вскоре после случившегося на место прибыли городские службы и глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Опасный участок тротуара огородили.

По факту ЧП прокуратура начала проверку.

Ранее в мае аналогичный случай произошел возле здания Центральной детской библиотеки имени Пушкина на Большой Морской, 33. Пострадавшего мужчину с тяжелой травмой головы увезли в реанимацию.