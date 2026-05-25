На московской стройке произошла массовая драка на палках и кулаках

На территории строящегося жилого комплекса, расположенного в столичном районе Митино, произошла массовая драка с участием строителей. Об инциденте передаёт «Мослента.ру».

Согласно публикации, конфликт перерос в потасовку с использованием подручных средств — мужчины били друг друга как кулаками, так и палками. На кадрах, опубликованных источником, видно, что в столкновении участвуют не менее десятка человек, многие из них вооружены длинными палками.

Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует, как и официальные данные о причинах, спровоцировавших массовую драку на стройплощадке.