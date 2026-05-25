Экс-судья Момотов лишен статуса и гарантий неприкосновенности

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно лишила экс-судью Верховного суда и бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова статуса, а также неприкосновенности. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил корреспондент из зала суда.

— Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда и экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова. Решение означает лишение его специального правового статуса, который сохраняется за судьей после ухода с должности, в частности — снятие с него неприкосновенности, — пишет РБК со ссылкой на журналиста.

Момотов явился на заседание без адвоката. Он обратился к ВККС с просьбой внимательно рассмотреть материалы дела. По словам мужчины, он не вступал в деловые взаимоотношения с его компаньоном Андреем Марченко.

Генпрокуратура заинтересовалась Момотовым после того, как у него обнаружили почти 100 объектов недвижимости. Впоследствии у экс-судьи изъяли имущество на девять миллиардов рублей. Он подал жалобу на это решение. В октябре прошлого года Совет судей РФ отправил Момотова в отставку.