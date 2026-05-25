ФСБ: в каждой мине на судне "Аррениус" было около 7 кг взрывчатки
В порту Усть-Луга Ленинградской области российские спецслужбы обнаружили и обезвредили магнитные мины на борту судна «Аррениус». Каждое устройство содержало около 7 кг взрывчатки.
Взрывчатые устройства были установлены во время стоянки корабля в бельгийском порту Антверпен. ФСБ установила, что мины произведены в стране НАТО. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
Эксперты считают, что мины могли быть закреплены только за границей, так как в российских водах это сделать технически сложно. Судно пришло в Россию для погрузки газа, после чего планировалось отправить его в Турцию.
Российские спецслужбы проводят тщательное расследование инцидента, чтобы выявить организаторов и заказчиков попытки диверсии.
