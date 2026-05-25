Многодетная мать откликнулась на вакансию и была похоронена в бетоне

Женщина из США переехала в Западную Вирджинию ради новой работы, но попала в ловушку и была убита. 37-летняя Энджел Уитакер оставила свой дом в январе 2026 года после того, как бывший коллега Дональд Пеннингтон предложил ей должность помощника менеджера в магазине автозапчастей.

Она встретила Пеннингтона в автомастерской в 2018 году, вскоре завязался роман, и женщина переехала жить к нему. Вскоре отношения испортились, и в апреле семья потеряла связь с Энджел. Её сестра обратилась в полицию 4 мая.

Последний раз женщину видели 17 апреля пьяной на работе. Пеннингтон отвёз её домой, но позже обнаружил, что она исчезла. Согласно показаниям бывшей подруги Пеннингтона, он признался ей в убийстве женщины, показав фотографию трупа жертвы.

Пеннингтон купил бетон и, по его словам, захоронил тело в соседнем городке. Собаки-ищейки не смогли обнаружить останки. Пеннингтон арестован и ожидает суда по обвинению в убийстве второй степени и сокрытии тела. У Энджел остались трое детей.