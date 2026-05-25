В Россию из Европы прибыл заминированный газовоз

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован. Об этом пишет РИА Новости.

© Вадим Ахметов/URA.RU/TACC

Речь идет о газовозе «Аррхениус». Он прибыл в Россию из бельгийского порта Антверпен для загрузки. Далее он должен был проследовать в турецкий порт Самсун. Однако во время его осмотра водолазы обнаружили посторонние предметы.

В Крыму предотвратили планировавшийся Киевом теракт на ж/д

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Белгородской области, к подготовке которого украинские мошенники пытались привлечь местную жительницу.