Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

Заминированный газовоз «АРРХЕНИУС», который зашел для заправки в порт Усть-Луга Ленинградской области, следовал в Турцию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным СК, судно вышло из бельгийского порта Антверпен. 20 мая оно вошло в порт Усть-Луга для заправки, где его обследовали. На корпусе танкера водолазы нашли морские магнитные мины, сделанные в одной из стран НАТО. Их уже обезвредили. Известно, что заминированное судно направлялось в порт Самсун (Турция).

На допросе судовой агент признался, что «АРРХЕНИУС» прибыл в порт Усть-Луга с задержкой в несколько дней. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.