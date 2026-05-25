Монета-хамелеон стала в руках россиянки орудием преступления на 10 миллионов рублей

В Ставрополье Ленинский районный суд арестовал местную жительницу, которая с помощью монеты-хамелеона обманула женщину почти на 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

По данным правоохранителей, злоумышленница познакомилась с женщиной на улице. Они разговорились и в это время она показала заранее подготовленную монету, которая меняла цвет при контакте с кожей. Фигурантка убедила собеседницу, что обладает паранормальными способностями, и сказала, что измененный цвет монеты означает наведения магической порчи. Также женщина заявила, что на мать потерпевшей наложена смертельная опасность. За то, чтобы снять порчу, пострадавшая заплатила ей один миллион рублей, 60 тысяч долларов и ювелирные изделия стоимостью около четырех миллионов рублей.

По данным следствия общий ущерб превысил 9,8 миллиона рублей. Фигурантка обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере»). Она заключена под стражу на один месяц.

