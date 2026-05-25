Появились подробности о разбившемся в российском регионе самолете

На борту разбившегося в Красноярском крае самолета находились сотрудники лесопожарного центра. Подробности о совершившем жесткую посадку самолете в российском регионе появились в публикации ТАСС.

По данным агентства, крушение потерпел самолет «Аэропракт-22», который использовался сотрудниками центра для проведения специализированных работ.

«На борту были наши сотрудники. Они начали проводить лесоавиационные работы», — говорится в сообщении.

О том, что в Богучанском районе Красноярского края самолет совершил жесткую посадку, стало известно ранее в понедельник, 25 мая. Борт приземлился в районе населенного пункта Осиновый Мыс и получил серьезные повреждения.