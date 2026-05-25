Площадь пожара в хостеле на востоке Москвы возросла в полтора раза

Площадь пожара в хостеле на Монтажной улице на востоке столицы возросла с 300 «квадратов» до 450 квадратных метров.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 80 человек и 23 единицы техники, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

В пресс-службе МЧС добавили, что спасатели локализовали возгорание. Прокуратура поставила на контроль установление причины пожара. О ней станет известно после проведенной экспертизы.

Пожар в административном здании начался утром 25 мая. Огонь распространился по второму этажу, где расположен хостел, а также перекинулся на крышу строения. Люди, находившиеся в здании, покинули его до приезда спасателей. Впоследствии появилась информация, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.