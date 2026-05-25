Нижегородский "золотой мальчик" задержан за ДТП и "нищету"

Водителя премиальной иномарки Сергея Корнилова поместили в изолятор временного содержания после возбуждения уголовного дела за опасное вождение. Ранее он спровоцировал ДТП с тремя автомобилями в Нижнем Новгороде и опубликовал в соцсетях скандальные высказывания.

Сын покойного нижегородского миллионера попал в поле зрения правоохранительных органов после инцидента на автодороге 20 мая. Его жёлтый кабриолет Mercedes конфисковали как вещдок и отправили на хранение.

Сейчас молодой человек задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следствие рассматривает вариант домашнего ареста.

Сам Корнилов позже принёс публичные извинения и сообщил, что лечится от алкоголизма в специализированном учреждении.