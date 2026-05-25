Студентка погибла, упав во время фотосъемки со 100-метровой скалы в Приангарье

В Иркутской области 24-летняя девушка получила тяжелые травмы при падении с высокой скалы. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

Несчастный случай произошел в Усольском районе 24 мая. В окрестностях села Холмушино, в местности, которую называют Белыми скалами, девушка встала на каменный выступ, чтобы сделать красивые фото. Произошел обвал, и студентка упала с высоты примерно 100 метров.

Девушка скончалась, когда бригада скорой медицинской помощи везла ее в больницу, сообщили в региональном главке СК.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.