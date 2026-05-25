Ребенок едва не умер после обеда в детсаду

Четырехлетний ребенок с тяжелой непереносимостью белков коровьего молока после обеда в детском саду в Хабаровске едва не умер от аллергии, сообщает издание Life.ru.

По данным журналистов, в тот день с группой работала младший воспитатель с медицинским образованием, детям подали мясной рулет, в составе которого оказалось молоко, мальчику стало плохо.

Издание уточняет, что родители ребенка подавали в учреждение все необходимые медицинские справки об аллергии. Первую помощь после инцидента, пишет СМИ, ребенку не оказали – лишь сообщили заведующей и вызвали мать. Уже когда пришла основная воспитательница, то, увидев ребенка, сразу вызвала "скорую" и вместе с родителями доставила его в больницу.

Мальчик до сих пор находится под наблюдением врачей.