Россиянина осудили за изнасилование и убийство девушки 24 года назад

Няганский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) вынес приговор по делу о жестоком убийстве и изнасиловании 17-летней девушки, совершённом в 2001 году. Осуждённый – житель Хабаровского края - проведёт 19 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в ноябре 2001 года мужчина напал на девушку, возвращавшуюся с дискотеки, в лесу у лечебного профилактория. Он изнасиловал жертву, нанёс ей множественные травмы, похитил золотые украшения и задушил. Чтобы скрыть преступление, тело было прикрыто ветками. Вскоре после этого россиянин покинул регион.

Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый был задержан только в июне 2025 года в Хабаровском крае. В суде он признал вину и раскаялся, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Преступление удалось раскрыть благодаря повторной генетической экспертизе с применением современных методик, которая позволила установить личность преступника.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в 1997 году фигурант дела совершил ещё одно преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

