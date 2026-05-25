Москвич попытался обмануть делового партнера на 100 миллионов рублей

Житель столицы ввел в заблуждение своего делового партнера и получил от него 100 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемого.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Мужчина обратился к своему знакомому деловому партнеру за помощью в разрешении обстоятельств личного характера, требующих соблюдения конфиденциальности. За оказание якобы посреднических услуг последний запросил вознаграждение в размере 30 млн рублей, которые потерпевший передал, — рассказали на сайте ведомства.

Впоследствии 44-летний москвич потребовал еще 70 миллионов рублей. Он заявил потерпевшему, что деньги нужны якобы для урегулирования ситуации с надзорными ведомствами. С бизнесменом также связывались лжеправоохранители. Мужчина понял, что его пытаются обмануть и обратился в полицию. После задержания в отношении москвича возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

До этого 19-летний москвич получил от знакомого 95,5 миллиона рублей под предлогом инвестирования в бизнес по продаже цифровой и бытовой техники. В итоге молодой человек не выполнил своих обещаний и не вернул средства. Подозреваемого удалось задержать. В отношении москвича возбудили уголовное дело.