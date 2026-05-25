Российская семья из четырех человек заживо сгорела в доме

В подмосковном Павловском Посаде в СНТ «Текстильщик-2» в деревне Евсеево семья из четырех человек заживо сгорела в жилом доме. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, в огне не выжили в том числе двое детей. Пламя охватило жилую постройку минувшей ночью.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося.

До этого сообщалось, что трое детей заживо сгорели в жилом доме в Дубинино в Шарыповском районе в Красноярском крае. Тогда спасатели обнаружили без признаков жизни детей одного года, трех и четырех лет. Предположительно, в квартире произошло замыкание проводки.

Еще раньше при пожаре в частном доме в Астраханской области не выжили пятеро детей.