В российском регионе пятые сутки ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Обнинске Калужской области пятые сутки продолжаются поиски 14-летней девочки, пропавшей 21 мая. Об этом сообщили в региональном УМВД.

К розыску подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза голубые. Была одета в белую рубашку, черную кофту с капюшоном, черную юбку и черные кроссовки», - приводит полиция приметы подростка.

По данным следственного управления СК по региону, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информированный источник рассказал РИА Новости, что ранее девочка уже уходила из дома.