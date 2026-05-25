Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых

История семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге осенью 2025 года, продолжает обрастать новыми версиями. Об этом сообщают СМИ. Семья исчезла 28 сентября во время прогулки в районе Кутурчинского Белогорья и с тех пор их местонахождение остается неизвестным.

По данным журналистов, поисковая операция стала одной из крупнейших в регионе: в ней участвовали более 1500 человек, использовались вертолеты, квадрокоптеры, кинологи и спецтехника. Однако следователям не удалось обнаружить ни вещей, ни следов пребывания пропавших.

На фоне отсутствия улик появились версии о возможном побеге семьи. СМИ сообщают, что знакомые Сергея Усольцева упоминали его возможные финансовые трудности, а также интерес к переезду и началу новой жизни.

Дополнительное внимание привлекли сообщения очевидцев, которые якобы видели похожих людей в Таиланде и США. При этом следствие официально не подтверждало версию инсценировки исчезновения и отмечало, что данных о пересечении границы членами семьи обнаружено не было.

Кроме того, стало известно, что у главы семейства Сергея Усольцева якобы есть сын, живущий в США под другим именем. Детали этой загадочной истории эксперты обсудили в новом выпуске «Пусть говорят».

22 мая заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин сообщил, что к поискам пропавшей семьи могут присоединиться егеря и охотники. Он отметил, что в случае гибели членов семьи запах разложения может привлечь опасных хищников, которые водятся в тайге.