Колумбийский наркоторговец сел в России почти на 10 лет

Бутырский районный суд Москвы приговорил колумбийца Ваку Руиса Анхеля Марию к 9 годам и 10 месяцам за наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что иностранец незаконно получил пять килограммов кокаина, переупаковал его из полимерных трубок в полимерные пакеты, а после отвез его в арендованную квартиру для хранения и фасовки. Наркотики он намеревался продать.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

