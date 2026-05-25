Экс-директор российского детсада попал в тюрьму за многомиллионные хищения

В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор бывшему директору частного детского сада. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что с 2019 по 2022 год мужчина регулярно предоставлял в свердловское министерство образования ложные сведения о количестве воспитанников. На основании этих данных учреждение получало государственные субсидии на возмещение затрат за дошкольное образование.

Например, в 2020 году при фактическом посещении детсада всего 7 детьми в документах значилось 85 воспитанников.

В результате махинаций бывший директор незаконно получил из бюджета более 15 миллионов рублей. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

