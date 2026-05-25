Химавария в Оринже привела к тяжелым последствиям для здоровья людей

В округе Ориндж произошла утечка токсичных веществ с химического завода, из-за чего местная пара была вынуждена эвакуироваться и столкнулась с тяжёлыми симптомами. Мигель Лоо и его невеста Бриттани Гибер рассказали о проблемах со здоровьем изданию New York Post.

Пара была вынуждена покинуть свой дом в Гарден-Гроув после аварии на предприятии GKN Aerospace. Уже в первые часы у обоих начались сильные головные боли и общее недомогание.

После эвакуации семья с собакой провела несколько ночей в приюте Красного Креста, где не хватало кроватей, а снаружи были замечены койоты. Позже им удалось найти номер в отеле, но стоимость оказалась высокой, а возвращение домой сопровождалось усилением симптомов. Из-за происшествия молодожёнам пришлось пересмотреть планы на свадьбу и сократить расходы.

Власти объявили чрезвычайное положение, а против компании-оператора завода подан коллективный иск. Мэр города и губернатор Калифорнии призвали жителей не возвращаться в опасную зону до особого распоряжения. В результате аварии свои дома покинули десятки тысяч человек, а сроки восстановления привычной жизни пока неизвестны.